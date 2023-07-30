Колумбиец заключил контракт с бразильским клубом до конца июня 2025 года. Однако уже со старта в Бразилии у бывшего мадридского футболиста Реала могут возникнуть проблемы.

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Полузащитник атакующего плана подписал соглашение, но не спешит уезжать в новый клуб. В настоящее время Хамес находится в родной Колумбии. Поэтому Сан-Паулу не удастся презентовать футболиста перед болельщиками в преддверии домашнего матча против Баии, который состоится 30 июля.

Видео презентации Хамеса Родригеса в Сан-Паулу

Дебют погасшей звезды может прийтись на второй матч полуфинала Кубка Бразилии, в котором Сан-Паулу примет Коринтианс (17 августа). Их первая встреча закончилась не в пользу нового клуба Хамеса 2:1.

Перед этим Сан-Паулу сыграет не только Баию, но и еще четыре поединка.

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