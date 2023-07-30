Колумбиец заключил контракт с бразильским клубом до конца июня 2025 года. Однако уже со старта в Бразилии у бывшего мадридского футболиста Реала могут возникнуть проблемы.
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Не очень хотел покидать европейский футбол
Полузащитник атакующего плана подписал соглашение, но не спешит уезжать в новый клуб. В настоящее время Хамес находится в родной Колумбии. Поэтому Сан-Паулу не удастся презентовать футболиста перед болельщиками в преддверии домашнего матча против Баии, который состоится 30 июля.
Видео презентации Хамеса Родригеса в Сан-Паулу
Дебют погасшей звезды может прийтись на второй матч полуфинала Кубка Бразилии, в котором Сан-Паулу примет Коринтианс (17 августа). Их первая встреча закончилась не в пользу нового клуба Хамеса 2:1.
Перед этим Сан-Паулу сыграет не только Баию, но и еще четыре поединка.
Главное о Хамесе, не сумевшем не пережить звездную болезнь
- Приступал к карьере в родной Колумбии и Аргентине.
- В 2010 впервые перебрался в Европу, подписав контракт с Порту, где провел три года и стал футболистом Монако.
- Летом 2014 года Хамес подписал контракт с Реалом после успешного ЧМ-2014, где стал лучшим бомбардиром Мундиаля. Родригесу прочили безумное будущее, но тот не выдержал звездной болезни и посыпался на футбольном поле.
- С 2017-го по 2019-й играл в аренде в Баварии. После чего вернулся в Мадрид и ушел в АПЛ, став футболистом Эвертона.
- В сентябре 2021 решил подзаработать еще немного денег и поехал выступать в катарский Аль-Раян.
- В сентябре 2022-го стал свободным агентом и заключил соглашение с Олимпиакосом. Но в Греции поиграл до апреля 2023 и остался без клуба.
- Больше матчей в карьере за один клуб провел в футболке Реала – 125 поединков (37 голов и 42 ассиста).