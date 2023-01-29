Наказание получат защитники Хосе Мария Хименес и Диего Годин, вратарь Фернандо Муслера и нападающий Эдисон Кавани. Также и сама Ассоциация футбола Уругвая попала под санкции.

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Что решила ФИФА?

Федерация футбола Уругвая частично должна закрыть трибуны для болельщиков на следующем домашнем матче категории A под эгидой ФИФА, а также выплатить штраф на 50 тысяч швейцарских франков.

Что касается игроков, то их также ждут денежные штрафы и еще и дисквалификации. Хосе Мария Хименес и Фернандо Муслера не смогут принять участие в четырех ближайших официальных матчах за сборную и уплатят наказание в размере 20 тысяч франков.

Эдисон Кавани и Диего Годин отдулись легче. Игроки пропустят только один официальный матч Уругвая и уплатят по 15 тысяч франков. Все четверо также должны выполнить "футбольные общественные работы".

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