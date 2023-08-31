Следующий бой Усика состоится в декабре: Хирн анонсировал новый поединок украинского чемпиона

Промоутер Эдди Хирн настаивает на проведении Усиком обязательной защиты по линии IBF. Этот поединок может разрушить планы по бою за абсолют.

Александр Усик деклассировал Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Весь мир ожидает, что следующим соперником украинца станет Тайсон Фьюри – обладатель пояса WBC. Соперники должны определить абсолютного чемпиона хевивейта. Однако противоположного мнения придерживается промоутер Эдди Хирн.

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Хирн уже все распланировал

По мнению Хирна, Усик должен встретиться с его клиентом хорватом Хрговичем. Этот бой вот-вот должен санкционировать IBF.

"Я думаю, что на этой неделе будет назначен бой Усика против Хрговича. После Усика будет возможность пригласить отсрочку для поединка с кем-то другим. Единственный человек, ради боя с которым могут сделать исключение, это, вероятно, Тайсон Фьюри. Но поскольку у Фьюри уже запланированный поединок, вы не можете просить об отсрочке, поэтому я думаю, что мы должны просто сделать это и провести бой в декабре.

Нам нравятся шансы Хрговича в этом бою, он, безусловно, стал лучшим в своих последних поединках. Мы готовы устроить этот бой", – сказал Хирн.