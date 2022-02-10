Является допингом: спортивный врач о препарате, который нашли у россиянки Валиевой на Олимпиаде

Спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов, отреагировал на новость о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

Завьялов отметил, что препарат триметазидин никак не влияет на результаты тренировочного процесса, однако, несмотря на это, уже давно входит в список запрещенных.

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"Триметазидин является допингом с 2014 года. Наши представители должны были отстаивать этот факт до того, как триметазидин внесли в список запрещенных препаратов. Они допустили большую ошибку, не совершив этого. Надеюсь, это какое-то недоразумение. К сожалению, спорт не может существовать вне политики", – сообщил Завьялов.

Что известно о ситуации с допингом россиянки Валиевой