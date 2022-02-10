Зав'ялов зазначив, що препарат триметазидин ніяк не впливає на результати тренувального процесу, проте, незважаючи на це, вже давно входить до переліку заборонених.

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"Триметазидин є допінгом із 2014 року. Наші представники мали відстоювати цей факт до того, як триметазидин внесли до списку заборонених препаратів. Вони припустилися великої помилки, не зробивши це. Сподіваюся, це якесь непорозуміння. На жаль, спорт не може існувати поза політикою", – повідомив Зав'ялов.

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