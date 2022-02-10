Зав'ялов зазначив, що препарат триметазидин ніяк не впливає на результати тренувального процесу, проте, незважаючи на це, вже давно входить до переліку заборонених.
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"Триметазидин є допінгом із 2014 року. Наші представники мали відстоювати цей факт до того, як триметазидин внесли до списку заборонених препаратів. Вони припустилися великої помилки, не зробивши це. Сподіваюся, це якесь непорозуміння. На жаль, спорт не може існувати поза політикою", – повідомив Зав'ялов.
Що відомо про ситуацією з допінгом росіянки Валієвої
- 7 лютого збірна Росії у складі Камілі Валієвої, Марка Кондратюка, Анастасії Мішиної та Олександра Галлямова, а також Микити Кацалапова та Вікторії Синіциної виграли "золото" Олімпіади-2022 у командному турнірі.
- Згодом стало відомо, що Камілу Валієву підозрюють у вживанні допінгу. Начебто в організмі фігуристки був знайдений заборонений кардіологічний препарат триметазидин.
- Ситуація серйозно ускладнюється тим, що Валієвій 15 років. За правилами Антидопінгового кодексу, спортсмени віком до 16 років не можуть бути визнані винними в порушенні антидопінгових правил.
- 9 лютого у ситуації цілий день розбиралися спортивні юристи. Рішення буде озвучено у четвер, 10 лютого.
- Якщо вину росіянки доведуть, то в ОКР заберуть золоті медалі у командній першості. Нагадаємо, що друге місце на п'єдесталі посіли фігуристи з США. Трійку лідерів замкнули японці.