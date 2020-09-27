Українська тенісистка Даяна Ястремська 27-го вересня зачохлила ракетку на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гарос). У першому раунді Даяна програла 788-й ракетці світу Дарії Гавріловій з Австралії.

Даяна Ястремська – Дарія Гаврілова 0:2 (4:6, 3:6)

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20-річна українська тенісистка поступилася австралійці рівно за півтори години. Про це повідомляє 24 канал.

Хід гри

Українська тенісистка віддала 26-річній суперниці перший сет. Даяна поступалася 5:2 після того, як не змогла захистити свою подачу.

Ястремській вдалося скоротити рахунок до 5:4, однак австралійка взяла сет на подачі Даяни.

У другому сеті українка діяла краще і в 5-у геймі мала три брейк-пойнти, але змарнувала їх. Ще тричі Даяна була близька до брейку у 7-у геймі, однак Гаврілова знову відігралася.

На жаль, у 8-у геймі українка програла на своїй подачі й австралійка вийшла вперед 5:3. У наступному геймі Гаврілова, яка народилася у Москві, подала на матч.

З наступного тижня виступ на Ролан Гаррос розпочнуть ще четверо українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька та Катерина Козлова.