Ястремська сенсаційно вилетіла з Ролан Гаррос, програвши 788-й ракетці світу
Українська тенісистка Даяна Ястремська 27-го вересня зачохлила ракетку на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гарос). У першому раунді Даяна програла 788-й ракетці світу Дарії Гавріловій з Австралії.
Даяна Ястремська – Дарія Гаврілова 0:2 (4:6, 3:6)
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20-річна українська тенісистка поступилася австралійці рівно за півтори години. Про це повідомляє 24 канал.
Хід гри
Українська тенісистка віддала 26-річній суперниці перший сет. Даяна поступалася 5:2 після того, як не змогла захистити свою подачу.
Ястремській вдалося скоротити рахунок до 5:4, однак австралійка взяла сет на подачі Даяни.
У другому сеті українка діяла краще і в 5-у геймі мала три брейк-пойнти, але змарнувала їх. Ще тричі Даяна була близька до брейку у 7-у геймі, однак Гаврілова знову відігралася.
На жаль, у 8-у геймі українка програла на своїй подачі й австралійка вийшла вперед 5:3. У наступному геймі Гаврілова, яка народилася у Москві, подала на матч.