Более двух часов длился поединок между Даяной Ястремской и белорусской Викторией Азаренко. В двух сетах украинка закрыла вражескую представительницу – 6:7, 4:6, пишет 24 Канал.

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Ястремская обратилась в Украину

Ястремская стала первой теннисисткой в мире (по квалификации 1999 года), которая на одном мейджоре победила сразу двух победительниц турниров серии Grand Slam.

После победы в 1/8 финала Ястремская уже традиционно покинула послание для родной страны на объективе одной из камер в Мельбурне. На этот раз Даяна отметилась трогательной надписью с благодарностью, добавив туда сердечко.

Семья – это моя Украина. Спасибо,

– написала Ястремская.

Ястремская оставила надпись "Семья – это моя Украина" на камере: смотрите видео

Ранее Ястремская уже покидала послание родной стране после победных поединков на AO-2024. До этого Даяна писала патриотический лозунг "Слава Украине!" да "Все будет Украина".

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Отметим, что на своем пути в четвертьфинал Даяна прошла не только Азаренко. До этого она переиграла в основе сетки Маркета Вондроушова, Варвару Грачеву и Эмму Наварро.