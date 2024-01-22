Понад дві години тривав поєдинок між Даяною Ястремською та білорускою Вікторією Азарєнко. У двох сетах українка закрила ворожу представницю – 6:7, 4:6, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Ястремська вибила експершу ракетку світу з Білорусі та вийшла в 1/4 Australian Open-2024: відео

Ястремська звернулась до України

Ястремська стала першою тенісисткою у світі (із кваліфікації 1999-го року), яка на одному мейджорі перемогла одразу двох переможниць турнірів серії Grand Slam.

Після звитяги в 1/8 фіналу Ястремська вже традиційно залишила послання для рідної країни на об'єктиві однією з камер у Мельбурні. Цього разу Даяна відзначилась зворушливим написом із подякою, додавши туди сердечко.

Сім'я – це моя Україна. Дякую,

– написала Ястремська.

Ястремська залишила напис "Сім'я – це моя Україна" на камері: дивіться відео

Раніше Ястремська вже залишала послання рідній країні після переможних поєдинків на AO-2024. До цього Даяна писала патріотичне гасло "Слава Україні!" та "Все буде Україна".

Також ще після перемоги у першому колі основи українська тенісистка привселюдно пригадала, як у будинок її бабусі влучила російська ракета.

Відзначимо, що на своєму шляху до чвертьфіналу Даяна пройшла не лише Азарєнко. До цього вона переграла в основі сітки Маркету Вондроушову, Варвару Грачову та Емму Наварро.