Понад дві години тривав поєдинок між Даяною Ястремською та білорускою Вікторією Азарєнко. У двох сетах українка закрила ворожу представницю – 6:7, 4:6, пише 24 Канал.
Детальніше про гру Ястремська вибила експершу ракетку світу з Білорусі та вийшла в 1/4 Australian Open-2024: відео
Ястремська звернулась до України
Ястремська стала першою тенісисткою у світі (із кваліфікації 1999-го року), яка на одному мейджорі перемогла одразу двох переможниць турнірів серії Grand Slam.
Після звитяги в 1/8 фіналу Ястремська вже традиційно залишила послання для рідної країни на об'єктиві однією з камер у Мельбурні. Цього разу Даяна відзначилась зворушливим написом із подякою, додавши туди сердечко.
Сім'я – це моя Україна. Дякую,
– написала Ястремська.
Ястремська залишила напис "Сім'я – це моя Україна" на камері: дивіться відео
Раніше Ястремська вже залишала послання рідній країні після переможних поєдинків на AO-2024. До цього Даяна писала патріотичне гасло "Слава Україні!" та "Все буде Україна".
Також ще після перемоги у першому колі основи українська тенісистка привселюдно пригадала, як у будинок її бабусі влучила російська ракета.
Відзначимо, що на своєму шляху до чвертьфіналу Даяна пройшла не лише Азарєнко. До цього вона переграла в основі сітки Маркету Вондроушову, Варвару Грачову та Емму Наварро.