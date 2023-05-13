Ярославе Магучих уже на своих первых соревнованиях удалось покорить два метра, которых хватило для победы. Свою ближайшую конкурентку уроженка Днепра опередила на 10 сантиметров, сообщает 24 Канал.

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Золотой скачок, который гордится Украина

Британка Лаура Зианор расположилась за спиной Ярославы. Магучих очень уверенно взяла планку на двух метрах и остановилась на этом, поблагодарив трибуны за поддержку.

Видео золотого скачка нашей легкоатлетки выложили на официальной странице World Athletics в твиттере.

Видео победного прыжка Ярославы Магучих

Любопытно! Магучих обновила рекорд соревнований в Кении. Ярослава побила предварительный результат на 9 сантиметров, принадлежавший как раз британской легкоатлетке Зианор (191 сантиметр), которая в этот раз стала второй.

Отметим, что "бронзу" в Найроби завоевала другая украинка Екатерина Табашник, у которой вражеский снаряд унес жизни мамы. Екатерина показала результат 1,86 метра и заперла топ-3.

Юлия Левченко с таким же результатом, но большим количеством использованных попыток, остановилась в шаге от медалей.

Четвертая украинская прыгунка в высоту Марина Ковтунова стала лишь 8-й, взяв 1,78 метра.