Юлия Чумаченко завоевала золотую медаль на континентальных соревнованиях в Кипре. Оппонентки украинки не смогли превзойти ее результат.

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Прыгать выше головы

Юлия Чумаченко попробовала свои силы на международном турнире, проходившем в киприотском Лимасоле. Украинка соперничала на Cyprus International Athletics Meeting в рамках Всемирного легкоатлетического континентального тура категории "Bronze". Чумаченко в своем разряде смогла выйти на высшую ступень пьедестала почета, где ей и вручили ценную награду соревнований – "золото".

Стоит отметить, что сразу четыре из оппоненток Юлии остановились на высоте 1.80 метра. Украинская легкоатлетка же стала единственной, преодолевшей высоту 1,84 метра, опередив еще семерых соперниц. Таким образом Чумаченко и смогла получить медаль лучшего достоинства. Серебряным призером стала киприотка Татьяна Гусин, выступавшая в роли хозяйки турнира, а "бронзу" соревнований завоевала Федра Фекете из Венгрии.

Достижения Юлии Чумаченко