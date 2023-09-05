Украину на этих соревнованиях представлял опытный прыгун из Херсона Андрей Проценко. Призер чемпионата мира и Европы провел отлично один из последних стартов в сезоне и одержал для своей страны победу в очень конкурентной среде.

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Сразу 5 спортсменов продемонстрировали наилучший результат

Проценко с первой попытки преодолел три высоты – 2,15, 2,20 и 2,24 метра, что в итоге позволило именно ему триумфовать на соревнованиях. Ведь кроме него последняя высота подчинилась еще четырем спортсменам, однако каждый из них использовал больше попыток для ее взятия.

После этого атлеты пытались покорить планку 2,28 метра и украинец был самым близким к успеху, но никому не удалось улучшить результат, ставший рекордным на турнире в Швейцарии.

Вторую позицию на турнире разделили поляк Норберт Кобельски и итальянец Стефано Соттиле, чемпион мира и Олимпийских игр-2020 Джанмарко Тамбери стал четвертым, а пятерку замкнул грек Антониос Мерлос.

Интересно. Таким образом, рекордсменами соревнований в Беллинцоне среди обоих полов являются украинцы. Ранее в 2019 году Ирина Геращенко победила на турнире с результатом 1.94 метра и делит звание рекордсменки с норвежкой Ханне Хаугланд.