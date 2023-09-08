У Брюсселі триває черговий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Як зазвичай, українки взяли участь у змаганнях зі стрибків у висоту, пише 24 канал.

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Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх цього сезону вже здобули три перемоги сумарно та кваліфікувались до Суперфіналу. Перша ж не змогла застрибнути на подіум.

Геращенко вдало подолала 1,91 метра, але вже на три сантиметри більше їй не підкорилось. У свою чергу Магучіх одразу стартувала із 1,91 м та взяла цю висоту з другої спроби.

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У підсумку Ярослава дійшла до позначки 2,00 метра, взявши її з першої ж спроби. Суперниці ж не осилили цей результат. Австралійка Паттерсон завершила виступи на 1,94 метра, а сербка Ангеліна Топич – на 1,97 м.

Магучіх вже вп'яте стрибнула на два і більше метра за 2023 рік. Загалом же це її 13-та перемога у Діамантовій лізі та третя – саме цього року.

Результати стрибків у висоту в Діамантовій лізі, Брюссель: