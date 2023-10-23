Их это взбесило, – Магучих рассказала как "Слава Украине" довел россиян до истерики

Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Но россиян разозлил не только этот факт, но и то, что после победы она воскликнула "Слава Украине!"

На чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште в августе 2023 года Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Украинка единственной из всех участниц сумела преодолеть высоту в 2,01 метра. А уже после победы она воскликнула "Слава Украине!". Этот факт очень разозлил россиян, которые и дальше остаются отстранены от международных соревнований в легкой атлетике.

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"Почему в России "пригорело"? Потому что у них это вышло в прямом эфире, и они не могли это выбросить. И еще моя тренер Татьяна Степанова крикнула "Слава ВСУ". То есть у них это все вошло в эфир, и я очень рада этому, пусть хоть посмотрят", – рассказала Ярослава Магучих в эксклюзивном интервью сайту 24 Канала.

Стоит отметить, что Ярослава Магучих во время своих выступлений нашла еще один способ, чтобы показать свою проукраинскую позицию на весь мир, чем еще больше разозлила представителей страны-агрессора.

"Россияне еще возмущались, когда я начала прыгать со значком, с картой Украины. Конечно, там был Крым. И поэтому их это избило. Вроде как так, это же символика, это нельзя", – рассказала спортсменка.

Эксклюзивное интервью с Ярославой Магучих об отпуске, чемпионском сезоне, Олимпиаде-2024, помощи волонтерам и обстрелах родного Днепра читайте вскоре на сайте 24 Канала.