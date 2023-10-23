На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті в серпні 2023 року Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу у стрибках у висоту. Українка єдиною з усіх учасниць зуміла подолати висоту у 2,01 метра. А вже після перемоги вона вигукнула "Слава Україні!". Цей факт дуже розізлив росіян, які й далі залишаються відсторонені від міжнародних змагань в легкій атлетиці.

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"Чому в Росії через це "запалало"? Тому що у них це вийшло в прямому ефірі, і вони не могли це викинути. І ще моя тренерка Тетяна Степанова крикнула "Слава ЗСУ". Тобто у них це все увійшло в ефір, і я дуже рада цьому, нехай хоч подивляться", – розповіла Ярослава Магучіх в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 Каналу.

Варто відзначити, що Ярослава Магучіх під час своїх виступів знайшла ще один спосіб, щоб показати свою проукраїнську позицію на весь світ, чим ще більш розлютила представників країни-агресора.

"Росіяни ще обурювались, коли я почала стрибати зі значком, з мапою України. Звичайно, там був Крим. І тому їх це збісило. Ніби як так, це ж символіка, це не можна", – розповіла спортсменка.

Ексклюзивне інтерв'ю з Ярославою Магучіх про відпустку, чемпіонський сезон, Олімпіаду-2024, допомогу волонтерам та обстріли рідного Дніпра читайте невдовзі на сайті 24 Каналу.