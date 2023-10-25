Профессиональный спорт отнимает много физической и психологической энергии. Чтобы немного отвлечь внимание от напряженных соревнований Ярослава Магучих читает книги, слушает музыку и смотрит любимое кино. О своих предпочтениях украинская чемпионка рассказала в эксклюзивном интервью 24 Канала.

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Магучих о любимых книгах и кино

Среди книг спортсменка предпочитает любовные и психологические романы.

"А если говорить о времени, когда я за границей, то его больше. Хватает, чтобы рисовать, и читать книги, слушать музыку, какой-то фильм пересмотреть. Честно, сейчас купила себе книги, думала, буду читать, но нет времени, я не открыла еще одну.

Есть одна книга, такая легкая, это роман "Пляжное чтиво", а вторая – это не помню точно названия "Падение Атланта", что-то такое. Там три части", – рассказала Магучих.

А вот что касается кинематографических предпочтений, то Ярослава предпочитает приключенческие фильмы и детективные сериалы.

Я люблю Марвел и детективы. Сейчас у меня есть детективный сериал "Люпен". В принципе, Арсен Люпен, как Шерлок Холмс, поэтому мне нравится это смотреть,

– поделилась Магучих.

Раньше Ярослава Магучих рассказала о своем парне, с которым она встречается уже 4 года Он тоже профессиональный спортсмен и выступает в соревнованиях по бегу с барьерами.

Достойно внимания. Ярослава Магучих претендует на звание атлетки года по версии World Athletics. Украинка попала в число претенденток на почетный трофей. Победительница премии станет известна 11 декабря 2023 года.