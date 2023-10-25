Професійний спорт забирає багато фізичної та психологічної енергії. Щоб трохи відволікти увагу від напружених змагань Ярослава Магучіх читає книжки, слухає музику та дивиться улюблене кіно. Про свої уподобання українська чемпіонка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу.

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Магучіх про улюблені книжки та кіно

Серед книжок спортсменка віддає перевагу любовним та психологічним романам.

"А якщо говорити про час, коли я за кордоном, то його більше. Вистачає, щоб малювати, і читати книжки, слухати музику, якийсь фільм передивитися. Чесно, зараз купила собі книжки, думала, буду читати, але немає часу, я не відкрила жодної ще.

Є одна книжка, така легка, це роман "Пляжне чтиво", а друга – це не пригадую точно назви "Падіння Атланта", щось таке. Там три частини", – розповіла Магучіх.

А от щодо кінематографічних уподобань, то Ярослава віддає перевагу пригодницьким фільмам та детективним серіалам.

Я люблю Марвел і детективи. Зараз в мене є детективний серіал "Люпен". В принципі, Арсен Люпен, як Шерлок Холмс, тому мені подобається це дивитися,

– поділилася Магучіх.

Раніше Ярослава Магучіх розповіла про свого хлопця, з яким вона зустрічається вже 4 роки. Він теж професійний спортсмен і виступає у змаганнях з бігу з бар’єрами.

Варте уваги. Ярослава Магучіх претендує на звання атлетки року за версією World Athletics. Українка потрапила в число претенденток на почесний трофей. Переможниця премії стане відома 11 грудня 2023 року.