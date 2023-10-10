В звездной компании: Магучих попала в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки

Бронзовый призер Токио-2020 Ярослав Мачугих блестяще провел легкоатлетический сезон-2023. Новые победы привели украинку к очередному признанию.

Федерация легкой атлетики Европы (European Athletics) назвала номинанток ежегодной премии на звание лучшей легкоатлетки в 2023 году. В тройку претенденток попала украинка Ярослава Магучих.

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За престижную награду вместе с Ярославой сразятся Фемке Бол из Нидерландов и испанка Мария Перес. Лучшая легкоатлетка Европы 2023 будет определяться по итогам голосования болельщиков, журналистов, экспертов и национальных ассоциаций. Победительницу объявят 21 октября на церемонии награждения Golden Tracks, которая состоится в Вильнюсе.

Номинантки премии "Лучшая легкоатлетка Европы 2023" / twitter.com/EuroAthletics

Кто претендует на награду

Бегунка Фемке Бол из Нидерландов в нынешнем сезоне стала двукратной чемпионкой мира в беге с барьерами на 400 метров и в эстафете 4х400 метров. Также на ее счету золотая медаль на чемпионате Европы в помещении в беге на 400 метров.

Мария Перес – специализируется на спортивной ходьбе. На ее счету две золотые награды на ЧМ-2023 на дистанции 20 и 35 км.

Достижения Магучих в сезоне-2023