В американском городе Юджин продолжаются последние в этом году соревнования по легкой атлетике. Трое украинок выступили в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту, пишет 24 канал.

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Юлии Левченко и Ирине Геращенко турнир явно не удался. Первая остановилась на отметке 1,91 метра, в то время как Ирина и ее не смогла взять. Как результат – 6 и 7 места.

А вот Ярослава Магучих была одной из фавориток соревнования и подтвердила этот статус. Борьбу за золото украинка вела с Николой Олислагерс из Австралии. Обе девушки единственные смогли превысить показатель в 2 метра.

Магучих и Олислагерс остановились в результате 2,03 метра. Но победа досталась Ярославе, покорившей нужную высоту на одну попытку раньше – с другой.

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Для Ярославы это уже четвертый комплект золотых медалей в этом сезоне Бриллиантовой лиги. В целом же Магучих и Олислагерс установили рекорд сезона.

Результаты финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту: