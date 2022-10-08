С сектора на подиум: интервью с Магучих о сезоне без россиян, моделинг и встреча с Болтом

Ярослава Магучих выдала невероятный сезон, несмотря на войну в Украине, серьезную конкуренцию в прыжках в высоту и большие ожидания болельщиков. О самом сложном сезоне в карьере легкоатлетки, устранении атлетов из стран-агрессоров, моделинге и разговоре с Усейном Болтом – читайте в эксклюзивном интервью 24 канала.

Ярослава Магучих стала хорошим примером несокрушимости и силы украинского народа. Она показала, что даже в невероятно сложных ситуациях украинцы не опускают руки, не идут плакать в закрытую комнату, а выходят и доказывают свою любовь к Родине.

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В рамках проекта "Интервью 24" мы пообщались с Ярославой Магучих и узнали, как это выходить в сектор, когда в твоей стране война, о поддержке цивилизованного мира, разговоре с самым быстрым человеком планеты и неожиданно приятном сюрпризе от спортивного бренда Puma.

"Это был самый сложный сезон в моей карьере": о выступлениях на фоне войны в Украине

Какую оценку даете своим выступлениям в прошедшем сезоне?

Поставлю очень хорошую оценку, несмотря на то, что это был самый сложный сезон в моей карьере. Он подарил мне личный рекорд в прыжках в высоту – 2,05 метра. Мои выступления были стабильно высокими. Почти все соревнования заканчивались с преодоленной планкой в за два метра. Конечно, не все было так гладко, как хотелось. Но все-таки закончила сезон на яркой ноте.

В секторе по прыжкам в высоту уже годами идет серьезная борьба между украинскими легкоатлетками. Как вам нынешнее соперничество с землячками?

Вы знаете, что в Украине всегда большая конкуренция по прыжкам в высоту. Всегда говорю, что в нашей стране в этом виде легкой атлетики есть своеобразный мини-чемпионат Европы. Это очень мотивирует. Ведь мы можем не только ощущать серьезную борьбу на международной арене, но и в своей стране. Такая крутая конкуренция только заводит, добавляет мотивации, чтобы с каждым стартом прыгать все выше и выше.



Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Екатерина Табашник / Фото Бриллиантовая лига

"Украина продолжает и будет продолжать бороться за свою Независимость": о психике и спаде в Стокгольме

На этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме вы пролетели мимо пьедестала. С чем связан этот спад, ведь 1, 89 это явно не то, чего ожидали все?

О, Бриллиантовая лига в Стокгольме (смеется)… Очень интересно. К сожалению, я показала свою начальную высоту 1,89 метра. Теперь стараюсь начинать для себя соревнования с высоты не ниже 1,88 метра. Честно говоря, нет объективного мнения, почему так сложилось для меня в Швеции, ведь я была полностью готова к этому этапу. Знаете, не всегда удается прыгать более двух метров. Бывают и спады. Скорее всего, в этом сезоне мои спады связаны с психическим состоянием. Очень сложно настраиваться на соревнования, когда в твоей стране война, но все в одинаковых условиях. Поэтому имеем то, что имеем.

Как вообще удавалось в течение сезона стабильно прыгать, если учесть стресс и волнение из-за войны в Украине, ведь вашему родному Днепру тоже изрядно достается от оккупантов?

Как уже говорила ранее, нынешний сезон был самым сложным в моей спортивной карьере. Хотя на каждые соревнования выхожу в сектор с мыслью, что представлю не только себя, но и целую страну.

Стараюсь доказывать всему миру, что Украина продолжает и будет продолжать бороться за свою Независимость и территорию.

Конечно, каждые соревнования для нас очень сложны. Очень сложно готовиться к соревнованиям, когда вижу плохие новости об Украине. Однако даже на этом фоне мне и девушкам удалось настроиться, хорошо выступить и поднимать украинский флаг выше других.

Честно говоря, мне очень сложно на старте сезона. Первые состязания после долгого перерыва всегда очень волнующие. Мы ведь долгое время проводим без соревновательной практики. После чего выходишь в сектор и снова чувствуешь вкус борьбы.

Какой из этапов Бриллиантовой лиги был для вас самым сложным?

Скорее всего, таким для меня стал этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине.



Ярослава Магучих / Фото Chiara Montesano

"В списке снова появляется "Ukraine" : о победе в рейтинге по прыжкам в высоту

Вы стали единственной из украинок, которая вошла в общий мировой рейтинг и возглавила список лучших по прыжкам в высоту по итогам сезона. Важны ли для вас эти рейтинги, следите за ними?

Никогда не ставлю цель попасть в топ-3. Конечно, очень хочется высоко прыгать и показывать свои результаты. Я знаю, что могу и готова прыгать, ведь я много для этого тренируюсь. Рейтинг – это бонус к моим прыжкам. Это очень крутой результат, потому что в рейтинге снова появляется "Ukraine".

Фанаты со всего мира, следящие за легкой атлетикой, могут увидеть, откуда я родом. В этом сезоне все мысли были связаны исключительно с Украиной. Каждый из нас сражается на своем фронте. Стадион, события, где мы общаемся с прессой и рассказываем ей, что сейчас происходит в Украине, это фронт легкоатлетов нашей страны.

Как вам нынешняя атмосфера на соревнованиях на фоне военных действий в Украине?

Мы всегда поддерживаем друг друга до и после соревнований на международной арене. Но после начала полномасштабного вторжения девушки и ребята стали больше спрашивать нас о ситуации в Украине. Чувствуем большую поддержку не только среди легкоатлетов, но и фанатов. Все спрашивают о нашей и безопасности наших родных. Также часто слышим вопрос: "Как там в Украине? Где вы сейчас?". Но большинство из них волнует вопрос: "Как мы продолжаем так хорошо выступать до сих пор, учитывая сложное время для нашей страны?".

Такая ситуация лишь мотивирует спортсменов завоевывать медали, чтобы доказывать всему миру, что Украина победит.

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Видео победного прыжка Магучих на 2,05 метра

"Пришла в мою Украину и убивает людей": об отстранении атлетов стран-агрессоров

2,05 метра Магучих продемонстрировала на этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе. Это самый лучший результат сезона в мире и личный рекорд на открытом воздухе. Ее победный прыжок трибуны встретили стоя и устроили безумные овации.

Каково ваше мнение относительно отстранения российских спортсменов от международных соревнований?

После 24 февраля у нас появилось спортивное сообщество, в котором мы обсуждаем все происходящее. Конечно, все поддержали отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований.

Я продолжаю доказывать свое мнение, что легкоатлеты этих государств не вправе выступать на международной арене. Они представляют страну-террориста, страну-агрессора, которая пришла сейчас в мою родную Украину и убивает людей. Честно говоря, мне сложно представить, как я в будущем смогу соперничать с ними в одном секторе. Все украинские спортсмены делают все, чтобы россиян и белорусов и дальше отстраняли от международных стартов.

Планируете на несколько дней приехать в отпуск в родной Днепр?

Возвращение домой можно считать самым крутым отпуском. Я мечтаю об этом. Теперь жду все документы. Как только их получу, обязательно поеду в свой родной город Днепр, чтобы отдохнуть дома. Сейчас мои мечты связаны только с возвращением домой.

"Такой же тяжелый, как и весь мой сезон": о победе в финале Бриллиантовой лиги

Первая мысль, которая промелькнула в голове во время момента подъема кубка-бриллианта в финале Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе?

Честно говоря, когда я поднимала этот кубок, то подумала, что он такой же тяжелый, как и весь мой сезон. Сезон закончился, поэтому можно немного отдохнуть, как эмоционально, так и физически. В разговоре с тренером перед соревнованиями в Брюсселе она сказала: "Еще два старта и все, сезон будет закончен. Можно ехать домой". А вот перед финалом Бриллиантовой лиги она попросила закончить этот сезон на красивой ноте. И вот у меня есть кубок. Сказала сама себе, что это классное завершение сложного сезона.

Мой трофей такой же тяжелый, как и весь этот год для украинцев. Конечно, я рада этой победе, но очень хочется отпраздновать окончательную победу Украины в войне против России. Это будет очень крутой момент.



Магучих с кубком после финала Бриллиантовой лиги / Фото Chiara Montesano

"В США хорошо знают о войне в Украине": об участии в неделе моды в Нью-Йорке

Вы приняли участие в неделе моды в Нью-Йорке. Вам нравится такой опыт?

Для меня это был очень интересный опыт, ведь попробовала себя в качестве модели. И после этого я могу с уверенностью сказать: "Я не хочу, чтобы это было моей профессией". Я люблю спорт и прыжки в высоту… И еще я люблю распорядок и план. На соревнованиях у меня есть кол-рум с таймингом всего моего распорядка во время турнира: выход, разминка и начало выступления. А здесь в моделинге меня очень поразила неорганизованность людей. Никто ничего не знал… Никто ничего не мог ответить. Мы долго ждали и ходили то туда, то сюда. Для меня это было просто весело.

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На неделе моды было немало звездных гостей, среди них самый быстрый человек мира Усэйн Болт. Удалось ли поближе познакомиться с титулованным в прошлом легкоатлетом? Может быть, спрашивал вас о войне в Украине?

Да, я встретилась с Усэйн Болтом, моделью Винни Харлоу, креативным директором Puma Джун Амброз. Это действительно интересный опыт.

Puma сделала для меня патриотический стиль – синий костюм, желтая пума и в таком же цвете дали рюкзак. Puma специально для меня подготовила такой наряд. Мне сказали: "Ты из Украины. Вот в стиле украинского флага будешь представлять свою страну". Это было просто вау.



Звездные гости на неделе моды в Нью-Йорке / Фото Puma

Конечно, не все знали, что я из Украины. Однако после моего ответа все расспрашивали: "Как у вас ситуация", "Что происходит и на какой стадии находятся военные действия?" Хотя в США хорошо знают о войне в Украине. Это мне доказал чемпионат мира в Юджине, где у нас была просто колоссальная поддержка. Когда видели нас в украинской форме, говорили: "Слава Украине". На неделе моды еще раз убедилась, что о войне в Украине не забыли. Тем, кто не знал, рассказывала всю правду о ситуации в стране.



Ярослава Магучих на неделе моды в Нью-Йорке / Фото Puma

Ярослава Магучих является послом спортивного бренда, поэтому была приглашенной звездной гостьей на неделе моды в Нью-Йорке. В США Puma представила новую коллекцию, а шоу получило название "FUTROGRADE". Показ должен был продемонстрировать прошлое, настоящее и будущее бренда.