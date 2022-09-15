Лучшая не только в секторе

Лучшая прыгунья в высоту не только в Украине, но и в мире сменила сектор на подиум. Ярослава Магучих предстала перед своими поклонниками в роли модели.

Интересно узнать Магучих снова самая лучшая: сколько украинские легкоатлеты заработали в Бриллиантовой Лиге-2022

Легкоатлетка приняла участие в неделе моды, которая состоялась в Нью-Йорке, на показе FUTROGRADE. Его организатором стал спортивный бренд одежды Puma, послом которого является украинка.

Также на подиум вышли другие представители лёгкой атлетики. Следует выделить появление самого быстрого человека в мире Усейна Болта. В роли моделей появились и атлетки Эбби Штайнер и Элейн Томпсон.

Магучих прошлась по подиуму в синем наряде с национальной символикой. Образ дополняла красивая желтая сумка. Ярослава еще раз показала всем, флаг какой страны чуть ли не каждых соревнований поднимает выше других.

Модельный облик Ярославы привлекает внимание модельеров и мировых дизайнеров.



Ярослава Магучих на неделе моды в Нью-Йорке / Фото из инстаграмма легкоатлетки

Напомним, что Магучих стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе. Ярослава покорила планку на высоте 2,03 метра. За этот сезон на самом престижном коммерческом турнире украинка заработала более 70 тысяч долларов.

Еще одну медаль по прыжкам в высоту на последнем этапе Бриллиантовой лиги завоевала Ирина Геращенко, показавшая результат в 1,94 метра.



Магучих на неделе моды / Фото с инстаграмма легкоатлетки