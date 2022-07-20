Паттерсон: Я очень уважаю Магучих

26-летняя австралийская легкоатлетка покорила планку на высоте 2,02 метра. Этого результата хватило Элеаноре Паттерсон, чтобы опередить Ярослава Магучих в борьбе за победу на чемпионате мира-2022 в Юджине.

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Чемпионка мира-2022 отметила соперничество с украинкой и поддержала Ярославу, которая на фоне войны в Украине смогла показать отличный результат.

Это не было уж слишком упорное соперничество. Я очень уважаю Магучих. Действительно, не могу это выразить, потому что она невероятный человек и спортсменка. И я не могу представить себя на ее месте из-за сложностей, которые она вынуждена преодолевать. Никто не должен переживать такие моменты – когда не можешь уехать домой, получить необходимую поддержку, знать, все хорошо с семьей дома. Я очень ее уважаю,

– заявила Паттерсон.

Борьбы на высоте 2.04 не было, но Элеанора уверена, что в будущем ей придется прыгать еще выше. Ведь назвала Ярославу невероятной прыгуньей.