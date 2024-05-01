Динамо – Верес 3:0
Гол: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84
Ровенский Верес довольно неожиданно выставил резервный состав против одного из лидеров чемпионата. Однако амбициозные дублеры создали немало проблем динамовцам, пишет 24 Канал.
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Сработали замены Шовковского
Гости прогнозируемо построили эшелонированную защиту. Все попытки Динамо быстро получить преимущество завершились ничем. Лишь в конце первого тайма Ярмоленко добил мяч в ворота Ющишина после штрафного в исполнении Бражко.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. Верес продолжал уверенно защищаться, надеясь поймать "бело-синих" на контратаке.
Главный тренер киевлян Александр Шовковский провел несколько замен, которые сыграли ключевую роль. За 10 минут до завершения поединка Матвей Пономаренко воспользовался пасом Назара Волошина и пробил под перекладину. Кстати, это дебютный гол 18-летнего форварда на уровне УПЛ.
Этот гол фактически снял вопрос о победителе. Последнюю точку в матче поставил Шепелев, который появился на поле вместо Ярмоленко. Хавбек "бело-синих" завершил быструю контратаку Динамо с участием Пономаренко и Волошина.
Видео голов
Турнирное положение команд
- Команда Шовковского продолжает чемпионскую гонку. Динамо за четыре тура до завершения чемпионата отстает от Шахтера на четыре балла.
- Верес ухудшил свои шансы на спасение. Подопечные Олега Шандрука остались на 14-м месте УПЛ, лишь на один балл опережая Минай.
Видеообзор матча Динамо – Верес