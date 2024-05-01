Київське Динамо у непростому поєдинку розгромило рівненський Верес з рахунком 3:0. Один з голів на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко, пише 24 Канал.

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Ярмоленко в історичній гонці бомбардирів

На 40-й хвилині матчу з Вересом Ярмоленко зіграв другим темпом після удару зі штрафного у виконанні Бражка та переправив м'яч у сітку воріт суперника. Цей гол 106-м для Андрія за весь час виступів у чемпіонатах України. Для цього йому знадобилося зіграти 241 поєдинок.

У списку найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонату України Ярмоленко вийшов на чисте четверте місце, обійшовши Андрія Воробея. Попереду вінгера Динамо залишаються справжні легенди українського футболу: Євген Селезньов, Сергій Ребров та Максим Шацьких.

Щоб побити "вічний" рекорд Шацьких, лідеру Динамо потрібно забити ще 19 голів.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України

1. Максим Шацьких – 124 голи (341 матч)

2. Сергій Ребров – 123 (261)

3. Євген Селезньов – 117 (257)

4. Андрій Ярмоленко – 106 (241)

– 106 (241) 5. Андрій Воробей – 105 (315)

6. Жуніор Мораес – 103 (189)

7. Олександр Гладкий – 98 (352)

8. Олександр Гайдаш – 95 (259)

9-10. Марко Девич – 90 (219)

9-10. Сергій Мізін – 90 (342)

Ярмоленко в сезоні 2023/24

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко повернувся в київське Динамо влітку 2023 року. Досвідчений футболіст підписав контракт на два роки.

У жовтні минулого року вінгер зазнав важкої травми, через яку пропустив шість місяців. У поточному сезоні 34-річний футболіст зіграв 17 матчів у всіх турнірах та забив 7 голів.

Свій наступний поєдинок Динамо зіграє у неділю, 5 травня. Суперником киян буде ковалівський Колос.