Ярмоленко согласился перейти в Фенербахче, – СМИ

Лидер сборной Украины на Евро-2020 Андрей Ярмоленко может начать сезон в новом клубе. Вингер может перебраться в Турцию.

Новый вызов в карьере Ярмоленко

31-летний футболист может сменить английский Вест Хэм на турецкий Фенербахче. По информации источника, Андрей Ярмоленко уже согласился на переезд в турецкую Суперлигу.

Вот так Ярмоленко – лучший футболист сборной Украины на Евро-2020, – InStat

Сразу два клуба Турции претендовали на украинца – Фенербахче и Галатасарай. Однако команда из Стамбула предложила более привлекательные условия для игрока. В Фенербахче готовы платить футболисту "молотобойцев" 3 миллиона евро в год. Другой турецкий гранд отдал украинцу 2,5 миллиона евро.

Официальной информации пока о переходе Ярмоленко нет. Интересно, что в Лондоне Андрей получает в два раза больше – 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что середняк АПЛ готов отпустить украинца бесплатно. Клуб хочет избавиться от украинца из-за его высокой зарплаты.

Карьера Ярмоленко в Вест Хэме: главное

Капитан "сине-желтых" выступает за "молотобойцев" с июня 2018 года, перейдя из дортмундской Боруссии. Контракт Ярмоленко с англичанами рассчитан до конца июня 2022 года. Поэтому футболист не сможет достаться клубам бесплатно.

Хавбек уже решил не продлевать соглашение с Вест Хэмом. Андрей не смог из-за травм сполна зарекомендовать себя в клубе.

В сезоне-2020/2021 Ярмоленко сыграл в футболке "молотобойцев" лишь 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.