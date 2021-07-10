Ярмоленко согласился перейти в Фенербахче, – СМИ
Источник:Fanatik
Лидер сборной Украины на Евро-2020 Андрей Ярмоленко может начать сезон в новом клубе. Вингер может перебраться в Турцию.
Новый вызов в карьере Ярмоленко
31-летний футболист может сменить английский Вест Хэм на турецкий Фенербахче. По информации источника, Андрей Ярмоленко уже согласился на переезд в турецкую Суперлигу.
Вот так Ярмоленко – лучший футболист сборной Украины на Евро-2020, – InStat
Сразу два клуба Турции претендовали на украинца – Фенербахче и Галатасарай. Однако команда из Стамбула предложила более привлекательные условия для игрока. В Фенербахче готовы платить футболисту "молотобойцев" 3 миллиона евро в год. Другой турецкий гранд отдал украинцу 2,5 миллиона евро.Официальной информации пока о переходе Ярмоленко нет. Интересно, что в Лондоне Андрей получает в два раза больше – 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что середняк АПЛ готов отпустить украинца бесплатно. Клуб хочет избавиться от украинца из-за его высокой зарплаты.
Карьера Ярмоленко в Вест Хэме: главное
Капитан "сине-желтых" выступает за "молотобойцев" с июня 2018 года, перейдя из дортмундской Боруссии. Контракт Ярмоленко с англичанами рассчитан до конца июня 2022 года. Поэтому футболист не сможет достаться клубам бесплатно.Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого вингера в 4 миллиона евро. Правда, его цена может значительно вырасти. Андрей стал лидером "сине-желтых" на Евро-2020, отметившись на турнире 2 голами и таким же количеством ассистов.
- Хавбек уже решил не продлевать соглашение с Вест Хэмом. Андрей не смог из-за травм сполна зарекомендовать себя в клубе.
- В сезоне-2020/2021 Ярмоленко сыграл в футболке "молотобойцев" лишь 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.