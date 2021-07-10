Новий виклик у кар'єрі Ярмоленка
31-річний футболіст може змінити англійський Вест Хем на турецький Фенербахче. За інформацією джерела, Андрій Ярмоленко вже погодився на переїзд у турецьку Суперлігу.
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Відразу два клуби Туреччини претендували на українця – Фенербахче та Галатасарай. Однак команда зі Стамбулу запропонувала привабливіші умови для гравця. У Фенербахче готові платити футболісту "молотобійців" 3 мільйони євро на рік. Інший турецький гранд віддав українцю 2,5 мільйона євро.
Раніше повідомлялось, що середняк АПЛ готовий відпустити українця безкоштовно. Клуб хоче спекатись українця через його високу зарплату.
Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі: головне
Капітан "синьо-жовтих" виступає за "молотобійців" із червня 2018 року, перейшовши із дортмундської Боруссії. Контракт Ярмоленка з англійцями розрахований до кінця червня 2022 року. Тому футболіст не зможе дістатись клубам безкоштовно.
- Хавбек вже вирішив не продовжувати угоду з Вест Хемом. Андрій не зміг через травми сповна зарекомендувати себе у клубі.
- У сезоні-2020/2021 Ярмоленко зіграв у футболці "молотобійців" лише 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.