Новий виклик у кар'єрі Ярмоленка

31-річний футболіст може змінити англійський Вест Хем на турецький Фенербахче. За інформацією джерела, Андрій Ярмоленко вже погодився на переїзд у турецьку Суперлігу.

Оце так Ярмоленко – найкращий футболіст збірної України на Євро-2020, – InStat

Відразу два клуби Туреччини претендували на українця – Фенербахче та Галатасарай. Однак команда зі Стамбулу запропонувала привабливіші умови для гравця. У Фенербахче готові платити футболісту "молотобійців" 3 мільйони євро на рік. Інший турецький гранд віддав українцю 2,5 мільйона євро.

Офіційної інформації наразі щодо переходу Ярмоленка немає. Цікаво, що у Лондоні Андрій отримує у два рази більше – 6 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що середняк АПЛ готовий відпустити українця безкоштовно. Клуб хоче спекатись українця через його високу зарплату.

Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі: головне

Капітан "синьо-жовтих" виступає за "молотобійців" із червня 2018 року, перейшовши із дортмундської Боруссії. Контракт Ярмоленка з англійцями розрахований до кінця червня 2022 року. Тому футболіст не зможе дістатись клубам безкоштовно.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого вінгера у 4 мільйони євро. Щоправда, його ціна може значно зрости. Андрій став лідером "синьо-жовтих" на Євро-2020, відзначившись на турнірі 2 голами та такою ж кількістю асистів.