Ярмоленко против Малиновского: Вест Хэм сыграет с Аталантой

Английский Вест Хэм определился со спаррингом на тренировочных сборах перед сезоном. Соперником "молотобойцев" станет итальянская Аталанта.

Украинская дуэль на футбольном поле

Клуб Андрея Ярмоленко встретится с командой Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Правда, участие в матче среди игроков сборной Украины может принять только вингер "молотобойцев".

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Малиновский восстанавливается после операции на грыже. Футболист пробудет вне футбольного поля 45 дней. Участие Виктора в игре под вопросом. Аталанта не прочь отпустить полузащитника в аренду. Тренерский штаб остался недоволен адаптацией бывшего игрока Шахтера. Коваленко может приобретать игровую практику в другом итальянском клубе.

Отметим, что Ярмоленко также активно сватают в Турцию. Украинец уже вроде бы даже согласовал все личные детали контракта и уже вскоре сменит АПЛ на Суперлигу.

Спарринг между командами запланирован на 7 августа в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.