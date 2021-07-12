Аталанта готова покрыть часть зарплаты 24-летнего украинца в Эмполи.
К слову Никогда туда не перейду, – Коваленко категорически ответил о трансфере в Динамо
Руководство бергамского клуба ожидает, что Коваленко в Эмполи сможет адаптироваться к итальянскому футболу, и вернется в команду Гасперини уже готовым к борьбе за место в стартовом составе.
Переговоры находятся на завершающем этапе. Стороны вскоре должны закрыть трансфер.
Карьера Коваленко в Аталанте: главное
- 25-летний футболист стал игроком итальянского гранда в феврале 2021 года. Коваленко подписал соглашение до конца июня 2024 года.
- Только за три минуты украинец не зарекомендовал себя в составе новой команды. Тренерский штаб во главе с Джаном Пьером Гасперини остался недоволен трансфером игрока сборной Украины.
- Итальянский специалист не будет держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.