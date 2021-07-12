Аталанта готова покрыть часть зарплаты 24-летнего украинца в Эмполи.

К слову Никогда туда не перейду, – Коваленко категорически ответил о трансфере в Динамо

Руководство бергамского клуба ожидает, что Коваленко в Эмполи сможет адаптироваться к итальянскому футболу, и вернется в команду Гасперини уже готовым к борьбе за место в стартовом составе.

Переговоры находятся на завершающем этапе. Стороны вскоре должны закрыть трансфер.

Карьера Коваленко в Аталанте: главное