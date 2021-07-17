Українська дуель на футбольному полі
Клуб Андрія Ярмоленка зустрінеться з командою Руслана Маліновського та Віктора Коваленка. Щоправда, участь у матчі серед гравців збірної України може взяти лише вінгер "молотобійців".
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Маліновський відновлюється після операції на грижі. Футболіст пробуде поза футбольним полем 45 днів. Участь Віктора у грі під питанням. Аталанта не проти відпустити півзахисника в оренду. Тренерський штаб залишився незадоволений адаптацією ексгравця Шахтаря. Коваленко може здобувати ігрову практику в іншому італійському клубі.
Відзначимо, що Ярмоленка також активно сватають у Туреччину. Українець вже начебто навіть узгодив усі особисті деталі контракту та вже незабаром змінить АПЛ на Суперлігу.