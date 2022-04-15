Не без неожиданностей

Первым полуфиналистом стал РБ Лейпциг. Аталанта на своем поле не смогла показать достойный футбол и проиграла немецкому сопернику со счетом 0:2. Даже появившийся на поле со старта Руслан Малиновский не вывел клуб из Бергамо в полуфинал Лиги Европы. По итогам двух матчей 1:3 в пользу немцев, сообщает 24 канал.

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Аталанта – РБ Лейпциг: видеообзор матча

Еще три участника полуфинала начали свои матчи несколько позже. Айнтрахт создал главную неожиданность Лиги Европы, выбив из турнира титулованную Барселону. Немецкий клуб довел счет до разгромного 0:3, но дважды пропустил в компенсированное до матча время. Но больше команды Хави не хватило. В итоге – 2:3, а за двумя встречами – 3:4.

Барселона – Айнтрахт: видеообзор поединка

Полуфинал точно пройдет не без украинского представительства. Вест Хэм Андрея Ярмоленко на выезде неожиданно разбил Лион 0:3 и продолжает борьбу за трофей. Первый поединок между этими командами закончился ничьей 1:1.

Видеообзор матча Лион – Вест Хэм

Рейнджерс зарезервировал последнее место в полуфинале Лиги Европы. Дома шотландцы уверенно обыграли Брагу – 3:1. Португальскому клубу не удалось развить победный счет, который был в первом матче (0:1).

Рейнджерс – Брага: видеообзор матча

Полуфинальные пары Лиги Европы

Вест Хэм – Айнтрахт

РБ Лейпциг – Рейнджерс

Обратите внимание! Первые встречи состоятся 28 апреля, а ответные – 5 мая.