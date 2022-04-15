Не без неожиданностей
Первым полуфиналистом стал РБ Лейпциг. Аталанта на своем поле не смогла показать достойный футбол и проиграла немецкому сопернику со счетом 0:2. Даже появившийся на поле со старта Руслан Малиновский не вывел клуб из Бергамо в полуфинал Лиги Европы. По итогам двух матчей 1:3 в пользу немцев, сообщает 24 канал.
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Аталанта – РБ Лейпциг: видеообзор матча
Еще три участника полуфинала начали свои матчи несколько позже. Айнтрахт создал главную неожиданность Лиги Европы, выбив из турнира титулованную Барселону. Немецкий клуб довел счет до разгромного 0:3, но дважды пропустил в компенсированное до матча время. Но больше команды Хави не хватило. В итоге – 2:3, а за двумя встречами – 3:4.
Барселона – Айнтрахт: видеообзор поединка
Полуфинал точно пройдет не без украинского представительства. Вест Хэм Андрея Ярмоленко на выезде неожиданно разбил Лион 0:3 и продолжает борьбу за трофей. Первый поединок между этими командами закончился ничьей 1:1.
Видеообзор матча Лион – Вест Хэм
Рейнджерс зарезервировал последнее место в полуфинале Лиги Европы. Дома шотландцы уверенно обыграли Брагу – 3:1. Португальскому клубу не удалось развить победный счет, который был в первом матче (0:1).
Рейнджерс – Брага: видеообзор матча
Полуфинальные пары Лиги Европы
- Вест Хэм – Айнтрахт
- РБ Лейпциг – Рейнджерс