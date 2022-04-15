Не без несподіванок

Першим півфіналістом став РБ Лейпциг. Аталанта на власному полі не змогла показати гідний футбол та програла німецькому супернику з рахунком 0:2. Навіть Руслан Маліновський, який з'явився на полі зі старту не вивів клуб із Бергамо у півфінал Ліги Європи. За підсумками двох матчів 1:3 на користь німців, повідомляє 24 канал.

До теми Айнтрахт сенсаційно вибив сонну Барселону з Ліги Європи: відеоогляд

Аталанта – РБ Лейпциг: відеоогляд матчу

Ще три учасники півфіналу розпочали свої матчі дещо пізніше. Айнтрахт створив головну несподіванку Ліги Європи, вибивши з турніру титуловану Барселону. Німецький клуб довів рахунок до розгромного 0:3, але двічі пропустив у компенсований до матчу час. Але на більше команду Хаві не вистачило. У результаті – 2:3, а за двома зустрічами – 3:4.

Барселона – Айнтрахт: відеоогляд поєдинку

Півфінал точно відбудеться не без українського представництва. Вест Хем Андрія Ярмоленка на виїзді несподівано розбив Ліон 0:3 та продовжує боротьбу за трофей. Перший поєдинок між цими командами закінчився нічиєю 1:1.

Відеоогляд матчу Ліон – Вест Хем

Рейнджерс зарезервував за собою останнє місце у півфіналі Ліги Європи. Вдома шотландці впевнено переграли Брагу – 3:1. Португальському клубу не вдалось розвинути переможний рахунок, який був у першому матчі (0:1).

Рейнджерс – Брага: відеоогляд матчу

Півфінальні пари Ліги Європи

Вест Хем – Айнтрахт

РБ Лейпциг – Рейнджерс

Зверніть увагу! Перші зустрічі відбудуться 28 квітня, а матчі-відповіді – 5 травня.