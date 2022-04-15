Барселона – Айнтрахт 2:3 (по результатам двух матчей – 3:4)
Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11(п) – Костич, 4, 67, Борре Морри, 36
Удаление: Н'Дика, 90+10
Первая встреча между этими командами завершилась мировой 1:1. Поэтому судьбу путевки в полуфинал определили в ответном матче, сообщает 24 канал.
Читайте также Лейпциг выбил Аталанту Малиновского из Лиги Европы: видеообзор матча
Матч начался ужасно для каталонского клуба. Линдстрем оказался на газоне в штрафной Барселона. Судья без колебаний указал на 11 метров. К отметке подошедшего Костича легко переиграл тер Штегена. Счет в матче стал 0:1 в пользу Айнтрахта.
Араухо упустил прекрасный случай сравнять цифры на табло. Но его удар кончиками пальцев потянул голкипер соперника.
Гости гораздо интереснее играли в атаке, что не модно сказать о Барселоне. Каталонцы снова больше контролировали мяч, но острее было именно у их ворот. С двумя выстрелами из-за пределов штрафной справился тер Штеген.
Ужасный тайм для Барселоны
А вот потянуть еще третий выстрел он уже не смог. Борре Морри сместился ближе к центру и мощным ударом из-за пределов штрафной поразил прямо под перекладину – 0:2 без шансов для немецкого вратаря Барселоны.
Подопечные Хави значительно усложнили себе жизнь. Айнтрахт на этом не остановился и создал еще два опасных момента. Но голевыми они не стали.
Команды ушли на перерыв при комфортном счете для гостей из Германии – 0:2.
Результативная развязка матча
После отдыха Обамеянг должен был сокращать отставание, но в упор попал прямо в голкипера, оставшегося стоять на линии ворот.
На 67-й минуте счет стал неприличный – 0:3. Костич получил передачу в штрафной Барселоны и оформил дубль во встрече.
Барселона начала действительно классно играть только в компенсированное к матчу время. Бускетс на правах капитана взял всю работу в свои руки. Серхио классно поймал мяч на ногу и пушечным выстрелом с дальней дистанции отквитал один гол – 1:3.
В добавленные минуты хозяева забили во второй раз. Депай с трудом забил с пенальти – 2:3. Но больше Барселоне не хватило времени.
Айнтрахт неожиданно выбил из Лиги Европы Барселону.
Барселоны – Айнтрахт: видеообзор матча