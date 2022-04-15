Барселона – Айнтрахт 2:3 (по результатам двух матчей – 3:4)

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11(п) – Костич, 4, 67, Борре Морри, 36

Удаление: Н'Дика, 90+10

Первая встреча между этими командами завершилась мировой 1:1. Поэтому судьбу путевки в полуфинал определили в ответном матче, сообщает 24 канал.

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Матч начался ужасно для каталонского клуба. Линдстрем оказался на газоне в штрафной Барселона. Судья без колебаний указал на 11 метров. К отметке подошедшего Костича легко переиграл тер Штегена. Счет в матче стал 0:1 в пользу Айнтрахта.

Араухо упустил прекрасный случай сравнять цифры на табло. Но его удар кончиками пальцев потянул голкипер соперника.

Гости гораздо интереснее играли в атаке, что не модно сказать о Барселоне. Каталонцы снова больше контролировали мяч, но острее было именно у их ворот. С двумя выстрелами из-за пределов штрафной справился тер Штеген.

Ужасный тайм для Барселоны

А вот потянуть еще третий выстрел он уже не смог. Борре Морри сместился ближе к центру и мощным ударом из-за пределов штрафной поразил прямо под перекладину – 0:2 без шансов для немецкого вратаря Барселоны.

Подопечные Хави значительно усложнили себе жизнь. Айнтрахт на этом не остановился и создал еще два опасных момента. Но голевыми они не стали.

Команды ушли на перерыв при комфортном счете для гостей из Германии – 0:2.

Результативная развязка матча

После отдыха Обамеянг должен был сокращать отставание, но в упор попал прямо в голкипера, оставшегося стоять на линии ворот.

На 67-й минуте счет стал неприличный – 0:3. Костич получил передачу в штрафной Барселоны и оформил дубль во встрече.

Барселона начала действительно классно играть только в компенсированное к матчу время. Бускетс на правах капитана взял всю работу в свои руки. Серхио классно поймал мяч на ногу и пушечным выстрелом с дальней дистанции отквитал один гол – 1:3.

В добавленные минуты хозяева забили во второй раз. Депай с трудом забил с пенальти – 2:3. Но больше Барселоне не хватило времени.

Айнтрахт неожиданно выбил из Лиги Европы Барселону.

Барселоны – Айнтрахт: видеообзор матча