Coca-Cola и Heineken свяжитесь со мной, – Ярмоленко на пресс-конференции потроллил Роналду

17 июня 2021 , 21:29
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Источник:

твиттер Radio Marca

Сборная Украины 17 июня получила тяжелую победу в матче против Северной Македонии со счетом 2:1. Героем встречи стал Андрей Ярмоленко – он забил гол и оформил ассист.

На пресс-конференции после тяжелого поединка лидер нашей национальной команды находился в приподнятом настроении. Он решил потроллить Криштиану Роналду, который недавно убрал со стола 2 бутылки Coca-Cola.

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А можно я кое-что сделаю. Видел, Роналду убрал Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной,
– рассмеялся вингер.

Реакция сети на шутку Яромоленко

В сети уже окрестили послематчевую пресс-конференцию Андрея Ярмоленко лучшей на Евро-2020:

  • "Красавчик. И настоящий кэп";
  • "Что творит черт";
  • "Сейчас акции вернутся и еще вырастут".

Важно! Сборная Украины во втором матче на Евро-2020 одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1.

Лучшим игроком поединка признали Андрея Ярмоленко, который отличился забитым мячом и сделал голевую передачу.

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Автор: Олег Васьків