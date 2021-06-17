Представитель УЕФА Мартин Каллен заявил, что они "общались с национальными сборными по этому поводу". Об этом он сообщил во время брифинга в четверг, 17 июня.

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Это важно, поскольку доходы спонсоров важны для турнира и европейского футбола,
– сказал чиновник.

Мартин Каллен отметил, что правила турнира требуют от Союза соблюдения обещаний, данных официальным спонсорам. Игроки должны уважать спонсоров и их вклад в европейский футбол.

Кроме этого, он прокомментировал действия Поля Погбы, отметив, что пиво Heineken, которое французский полузащитник убрал со стола на послематчевой пресс-конференции, было безалкогольным.

Игроки убрали продукцию спонсоров