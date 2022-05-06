Айнтрахт – Вест Хэм 1:0

Гол: Борре, 26

Удаление: Крессвелл, 17 (Вест Хэм)

Айнтрахт и РБ Лейпциг в первых полуфиналах отмечали победы с разницей в один гол. К счастью для фанатов немецкого клуба, Вест Хэм не смог взять реванш за поражение в первой встрече (2:1), пишет 24 канал.

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Уже в первой 20-минутке Крессвелл открыто сорвал выход лицом к лицу футболиста Айнтрахта с голкипером "молотобойцев". Сначала футболист получил желтую карточку, но после просмотра повтора изменил свое решение на изъятие.

Большинство использовали хозяев матча. Борру размочил нули на табло, усложнив жизнь сопернику, и так разочаровавшему своей игрой.

Больше голов фанаты не увидели. Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко появился на футбольном поле только в конце поединка. Но времени, чтобы изменить ход событий, украинца уже почти не было.

Айнтрахт вторично обыграл английского оппонента, на этот раз снова с разницей в один мяч – 1:0. По итогам двух встреч – 3:1 в пользу германского клуба.

К сожалению, Андрей Ярмоленко остановился в шаге от решающей борьбы за трофей.

Рейнджерс – РБ Лейпциг 3:1

Голы: Тавернье, 19, Камара, 24 Ландстрем, 81 – Нкунку, 71

В первом полуфинале "красные быки" минимально обыграли дома шотландцев – 1:0. Поэтому нас ждало интересное противостояние.

Уже в первом тайме ответного матча мяч дважды побывал в воротах немецкого клуба. Голами отличились Тавернье и Камара. Именно такой результат 2:0 позволял хозяевам поединка завоевать путевку в финал Лиги Европы.

После перерыва гости усилиями Нкунку отквитали один мяч.

Однако уже через десять минут хозяева снова увеличили преимущество в счете. На 81-й минуте третий гол Рейнджерса забил Ландстрем, сделав цифры на табло 3:1. До финального свистка ни одна из команд больше не забивала.

Рейнджерс по итогам двух матчей (3:2) пробился в финал Лиги Европы.

К слову. Уже 18 мая в Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан определится победитель Лиги Европы сезона-2021/2022. В финальном сражении сойдутся немецкий Айнтрахт и шотландский Рейнджерс.