Айнтрахт – Вест Хем 1:0

Гол: Борре, 26

Вилучення: Крессвелл, 17 (Вест Хем)

Айнтрахт та РБ Лейпциг у перших півфіналах святкували перемоги з різницею в один гол. На щастя для фанатів німецького клубу Вест Хем не зміг взяти реванш за поразку у першій зустрічі (2:1), пише 24 канал.

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Вже у першій 20-хвилинці Крессвелл відкрито зірвав вихід віч-на-віч футболіста Айнтрахта з голкіпером "молотобійців". Спершу футболіст отримав жовту картку, але після перегляду повтору змінив своє рішення на вилучення.

Більшість використали господарів матчу. Борру розмочив нулі на табло, ускладнивши життя супернику, який і так розчаровував своєю грою.

Більше голів фанати не побачили. Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко з'явився на футбольному полі лише наприкінці поєдинку. Але часу, щоб змінити хід подій в українця вже майже не було.

Айнтрахт вдруге обіграв англійського опонента, цього разу знову з різницею в один м'яч – 1:0. За підсумками двох зустрічей – 3:1 на користь німецького клубу.

На жаль, Андрій Ярмоленко зупинився за крок від вирішальної боротьби за трофей.

Рейнджерс – РБ Лейпциг 3:1

Голи: Таверньє, 19, Камара, 24 Ландстрем, 81 – Нкунку, 71

У першому півфіналі "червоні бики" мінімально обіграли вдома шотландців – 1:0. Тому на нас чекало цікаве протистояння.

Вже у першому таймі матчу-відповіді м'яч двічі побував у воротах німецького клубу. Голами відзначились Таверньє та Камара. Саме такий результат 2:0 дозволяв господарям поєдинку здобути путівку у фінал Ліги Європи.

По перерві гості зусиллями Нкунку відквитали один м'яч.

Однак вже через десять хвилин господарі знову збільшили перевагу у рахунку. На 81-й хвилині третій гол Рейнджерса забив Ландстрем, зробивши цифри на табло 3:1. До фінального свистка жодна з команд більше не забивала.

Рейнджерс за підсумками двох матчів (3:2) пробився у фінал Ліги Європи.

До слова. Вже 18 травня у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" визначиться переможець Ліги Європи сезону-2021/2022. У фінальній битві зійдуться німецький Айнтрахт та шотландський Рейнджерс.