Прошу журналистов не придумывать, – Ярмоленко опроверг слухи о конфликте с Марлосом

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко расставил все точки над "и" в вопросе о конфликте с Марлосом. По его словам, никаких споров между футболистами нет.
Хавбек отметил, что у украинской национальной команды хороший коллектив. Об этом он сообщил в комментарии Дмитрию Поворознюку.
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Прошу журналистов не придумывать разных историй, как будто у нас конфликты или еще что-то. У нас все хорошо, мы все готовимся, все поддерживаем друг друга,
– сказал футболист.
Андрей Ярмоленко добавил, что получает удовольствие от пребывания в стане сборной Украины.
Что известно о конфликте Ярмоленко и Марлоса
- В матче против Нидерландов на Евро-2020 Марлос вышел на замену Александру Зубкову, получившему травму. Однако не смог войти в игру, за что справедливо получил "на орехи" от Андрея Ярмоленко.
- После этого между футболистами якобы возник конфликт. Однако, практически сразу журналисты Игорь Цыганык и Виктор Вацко опровергли эти слухи. Первый заявил, что капитан подбодрил некоторых партнеров.
- В свою очередь Виктор Вацко вообще разнес информацию о конфликте: "Я не понимаю нах*ра разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед самым важным матчем турнира? Нах*ра нагнетать, что-то из чего-то высасывая?".