Невнятный матч Ярмоленко

31-летний Андрей Ярмоленко получил место в стартовом составе Вест Хэма. Украинский футболист получил одну из самых низких оценок за игру в составе "молотобойцев".

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Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.6. Ниже имеют только игроки, которые выходили со скамейки для запасных. Ярмоленко принял участие в голевой атаке Вест Хэма. Футболист сборной Украины провел на поле 75 минут и был заменен на Форнальса.

Лучшим игроком матча стал автор второго гола Вест Хэма Саид Бенрахма – 8.4.

Напомним, что Вест Хэм уверенно переиграл австрийский Рапид со счетом 2:0. После двух туров клуб Ярмоленко лидирует в группе "Н" в Лиге Европы. "Молотобойцы" набрали максимум – 6 очков.

В новом сезоне Ярмоленко отыграл за английский клуб 10 матчей, в которых отметился двумя ассистами.



Вест Хэм – Рапид: оценки игроков / Скриншот из WhoScored