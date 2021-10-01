Невиразний матч Ярмоленка

31-річний Андрій Ярмоленко отримав місце у стартовому складі Вест Хема. Український футболіст отримав одну з найнижчих оцінок за гру у складі "молотобійців".

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Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця у 6.6. Нижче мають лише гравці, які виходили з лави для запасних. Ярмоленко взяв участь у гольовій атаці Вест Хема. Футболіст збірної України провів на полі 75 хвилин та був замінений на Форнальса.

Найкращим гравцем матчу став автор другого голу Вест Хема Саїд Бенрахма – 8.4.

Нагадаємо, що Вест Хем впевнено переграв австрійський Рапід з рахунком 2:0. Після двох турів клуб Ярмоленка лідирує у групі "Н" у Лізі Європи. "Молотобійці" набрали максимуму – 6 очок.

У новому сезоні Ярмоленко відіграв за англійський клуб 10 матчів, у яких відзначився двома асистами.



Вест Хем – Рапід: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored