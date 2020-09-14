Украинский футболист Андрей Ярмоленко имеет несколько вариантов продолжения карьеры. В услугах украинского игрока "Вест Хэма" заинтересованы клубы в Европе и американской лиге МЛС.

Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что у Ярмоленко есть предложения от клубов Европы и МЛС.

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По информации источника, Ярмоленко планирует остаться в "Вест Хэме" и бороться за место в команде.

Андрей уже успел сыграть в дебютном матче "Вест Хэма" в сезоне. 30-летний Ярмоленко отыграл 23 минуты в поединке с "Ньюкаслом", в котором "молотобойцы" уступили (2:0).

Статистика Ярмоленко

Украинец выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Однако за это время Андрею не удалось стать основным игроком. Одной из причин стали две травмы Ярмоленко.

В прошлом сезоне Андрей сыграл 23 матча в АПЛ, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

Недавно сообщалось, что Ярмоленко заинтересовал китайский "Шаньдун Лунэн".