Китайский клуб нацелился на трансфер Ярмоленко
Украинский футболист "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко – трансферная цель клуба китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".
По информации Sky Sports, "молотобойцам" необходимо продавать футболистов, чтобы получить средства на приобретение новых исполнителей. Такой запрос может привести к тому, что Ярмоленко закончит свое двухлетнее пребывание в Лондоне.
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За "Шаньдун Лунэн" уже выступает экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни, он переехал в Китай в январе прошлого года.
Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"
- 30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер украинца 20 миллионов евро.
- За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- За два года Андрей дважды испытывал серьезные травмы.
- Стоимость трансфера Андрея оценивается в 9,5 миллиона евро. Украинец 11 лет защищал цвета киевского "Динамо".
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