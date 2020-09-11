Украинский футболист "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко – трансферная цель клуба китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".

По информации Sky Sports, "молотобойцам" необходимо продавать футболистов, чтобы получить средства на приобретение новых исполнителей. Такой запрос может привести к тому, что Ярмоленко закончит свое двухлетнее пребывание в Лондоне.

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За "Шаньдун Лунэн" уже выступает экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни, он переехал в Китай в январе прошлого года.

Внимание! "Шаньдун Лунэн" – четырехкратные чемпионы Китая и обладатели Кубка страны.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"