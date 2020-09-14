Український футболіст Андрій Ярмоленка має декілька варіантів щодо продовження кар'єри. У послугах українського гравця "Вест Хема" зацікавлені клуби в Європі та американській лізі МЛС.

Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що в Ярмоленка є пропозиції від клубів Європи і МЛС.

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За інформацією джерела, Ярмоленко планує залишитися у "Вест Хемі" і боротися за місце в команді.

Андрій вже встиг зіграти у дебютному матчі "Вест Хема" у сезоні. 30-річний Ярмоленко відіграв 23 хвилини у поєдинку з "Ньюкаслом", в якому "молотобійці" поступилися (2:0).

Статистика Ярмоленка

Українець виступає за "Вест Хем" з літа 2018 року. Однак за цей час Андрію не вдалося стати основним гравцем. Однією з причин стали дві травми Ярмоленка.

У минулому сезоні Андрій зіграв 23 матчі в АПЛ, забив 5 голів і віддав 1 асист. Його контракт з клубом чинний до кінця червня 2022 року.

Нещодавно повідомлялося, що Ярмоленко зацікавив китайський "Шаньдун Лунен".