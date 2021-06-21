Він виконаний в стилі "Матриці". Боксери зустрінуться на рингу 26 червня.

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Ломаченко – Накатані: проморолик

Ломаченко – Накатані: що відомо про бій

  • У травні поєдинок між Василем Ломаченком і Масайоші Накатані підтвердила промоутерська компанія Top Rank. Там оприлюднили вогняний проморолик бою.
  • Майбутній суперник українця має у своєму активі лише одну поразку. Його кривдником став Теофімо Лопес, який у жовтні 2020 року переміг Василя Ломаченка.
  • Український спортсмен вилетів у США 10 травня та розпочав підготовку до поєдинку. Він активно тренувався на узбережжі Тихого океану.