Вашингтон 9 февраля провел выездной матч против Чикаго в регулярном чемпионате НБА. Украинский баскетболист Алексей Лень провел хорошую игру и помог клубу одержать победу.

На протяжении всего поединка преимуществом владели хозяева площадки. Но ключевой стала вторая четверть, в которой баскетболисты Вашингтона продемонстрировали яркую игру. Такая разница баллов позволила клубу Алексея Леня обыграть неуступчивого соперника на выезде – 101:105 (27:24, 21:34, 30:25, 23:22).

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Хорошая игра Леня

Украинский центровой провел на паркете 20 минут и 54 секунды, за это время Лень набрал 13 очков (5/5 с игры, 3/6 штрафные), совершил 7 подборов и 1 передачу. Также баскетболист запомнился 5 фолами, 2 потерями мяча и 2 блок-шотами. Лень стал третьим по результативности в составе Вашингтона. Алексей реабилитировался за предыдущую не слишком внятную игру против Шарлотт, в которой Вашингтон потерпел поражение (119:97).

Эта победа стала для клуба украинца уже 6-й в новом сезоне при 15-ти поражениях. Благодаря такой игре Вашингтон находится на дне таблицы Восточной конференции – 14-я строчка среди 15 команд. Их соперник потерпел 14-е поражение при 9-х подвигах и занимает 11 место.

В следующей встрече аутсайдер НБА примет Торонто 11 февраля.

Чикаго – Вашингтон видеообзор матча