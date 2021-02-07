Михайлюк провел феерический матч в НБА, Детройт в овертайме уступил Лейкерс: видео
В рамках регулярного чемпионата НБА Детройт Пистонс в двух овертаймах уступили Лос-Анджелес Лейкерс. Игра закончилась со счетом 129:135.
Источник:24 канал
Лейкерс – Детройт 135:129 2OT (27:29, 36:25, 25:24, 18:28, 12:12, 17:11)
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Украинец Святослав Михайлюк провел 39 минут в этом матче. Это лучший показатель по количеству игрового времени в сезоне.
Михайлюк набрал 11 очков + 6 подборов + 3 передачи, реализовав 44,4% бросков с игры, 37,5% – трехочковых. Показатель полезности составил "-1".
Украинец стал 5-м по результативности в составе своей команды и вторым – среди игроков, вышедших со скамейки (Джош Джексон набрал 28 очков).
Лейкерс – Детройт видеообзор
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