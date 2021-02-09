Вашингтон 9 лютого провів виїзний матч проти Чикаго у регулярному чемпіонаті НБА. Український баскетболіст Олексій Лень провів хорошу гру та допоміг клубу здобути перемогу.

Протягом усього поєдинку перевагою володіли господарі майданчика. Але ключовою стала друга чверть, у якій баскетболісти Вашингтона продемонстрували яскраву гру. Така різниця балів дозволила клубу Олексія Леня обіграти непоступливого суперника на виїзді – 101:105 (27:24, 21:34, 30:25, 23:22).

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Хороша гра Леня

Український центровий провів на паркеті 20 хвилин та 54 секунди, за цей час Лень набрав 13 очок (5/5 з гри, 3/6 штрафні), здійснив 7 підбирань та 1 передачу. Також баскетболіст запам'ятався 5 фолами, 2 втратами м'яча та 2 блок-шотами. Лень став третім за результативність у складі Вашингтона. Олексій реабілітувався за попередню не надто виразну гру проти Шарлотт, у якій Вашингтон зазнав поразки (119:97).

Ця перемога стала для клубу українця вже 6-ю у новому сезоні при 15-ти поразках. Завдяки такій грі Вашингтон перебуває на дні таблиці Східної конференції – 14-а сходинка серед 15 команд. Їх суперник зазнав 14-ї поразки при 9-х звитягах та посідає 11 місце.

У наступній зустрічі аутсайдер НБА прийматиме Торонто 11 лютого.

Чикаго – Вашингтон відеоогляд матчу