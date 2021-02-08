Вашингтон 7 февраля провел выездной матч против Шарлотт в рамках регулярного чемпионата НБА. Клуб Алексея Леня не избежал очередного поражения в сезоне.

Вашингтон не сумел избежать выездного поражения против Шарлотт – 119:97. На протяжении всей встречи хозяева владели преимуществом на площадке, только последнюю четверть гости оставили за собой– 34:31, 35:21, 33:21, 17:24.

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Неудачный матч Леня

Свое время в матче получил баскетболист Вашингтона Алексей Лень. Для центрового это появление в стартовом составе стало первым в клубе. Украинец провел на паркете 7 минут 56 секунд, за это время Лень набрал лишь 2 очка, сделал 1 передачу и такое же количество подборов. Также Алексей запомнился 1-м блок-шотом.

Такая не слишком выразительная игра легионера с Украины не позволила клубу одержать победу. Это поражение стало для Вашингтона уже 15-м в сезоне в НБА. Сейчас клуб Леня идет 14-м среди 15 команд в таблице Восточной конференции.

Их соперник Шарлотт располагается на 7 месте, в его активе 11 побед при 13 поражениях. Последнюю строчку продолжает занимать Детройт Святослава Михайлюка.

Следующий матч клуб Леня проведет 9 февраля на выезде против Чикаго.

Шарлотт – Вашингтон видеообзор