Яремчук забил гол за Бенфику, но его не засчитали: видео
Источник:24 канал
Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает своей игрой приносить пользу португальской Бенфике. В третьем матче подряд он вышел в стартовом составе команды. И даже забил гол, который не засчитали.
На этот раз Яремчук попал в стартовый состав Бенфики на гостевой поединок чемпионата Португалии против Жил Висенте. И имел несколько возможностей отличиться.
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В первом тайме Яремчук получил пас на ход и мощно пробил по воротам. Но мяч пролетел над перекладиной.
А уже во втором тайме Яремчук таки отправил мяч в ворота в касание после паса партнера. Но боковой арбитр сразу же поднял флажок, просигнализировав об офсайде. Учитывая, что все это происходило в динамике, главному арбитру встречи пришлось пересмотреть видеоповтор момента. VAR показал, что офсайд таки был. 20 сантиметров не хватило Яремчуку, чтобы избежать положения вне игры.
Сразу после этого Яремчук был заменен. И в конце встречи Бенфике удалось добиться своего – команда забила дважды и победила.
Видеообзор матча Жил Висенте – Бенфика
- Отметим, что после перехода в Бенфику Яремчук провел уже четыре матча за команду. В первой игре против российского Спартака после его удара был забит гол – но его записали как автогол защитника московской команды.
- После этого в матче против Ароуки он заработал удаление для голкипера, забил гол и отдал результативный пас.
- В матче против ПСВ в квалификации Лиги чемпионов Яремчук отметился результативным пасом.