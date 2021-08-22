Цього разу Яремчук потрапив до стартового складу Бенфіки на гостьовий поєдинок чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте. І мав декілька нагод відзначитися.

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У першому таймі Яремчук отримав пас на хід та потужно пробив по воротах. Але м'яч пролетів над перекладиною.

А вже у другому таймі Яремчук таки відправив м'яч у ворота в дотик після пасу партнера. Але боковий арбітр одразу ж підняв прапорець, просигналізувавши про офсайд. Зважаючи, що все це відбувалося в динаміці, головному арбітру зустрічі довелося переглянути відеоповтор моменту. VAR показав, що офсайд таки був. 20 сантиметрів забракло Яремчуку, щоб уникнути положення поза грою.

Одразу після цього Яремчук був замінений. І наприкінці зустрічі Бенфіці таки вдалося домогтися свого – команда забила двічі та перемогла.

Відеоогляд матчу Жил Вісенте – Бенфіка