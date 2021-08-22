На этот раз Яремчук попал в стартовый состав Бенфики на гостевой поединок чемпионата Португалии против Жил Висенте. И имел несколько возможностей отличиться.

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В первом тайме Яремчук получил пас на ход и мощно пробил по воротам. Но мяч пролетел над перекладиной.

А уже во втором тайме Яремчук таки отправил мяч в ворота в касание после паса партнера. Но боковой арбитр сразу же поднял флажок, просигнализировав об офсайде. Учитывая, что все это происходило в динамике, главному арбитру встречи пришлось пересмотреть видеоповтор момента. VAR показал, что офсайд таки был. 20 сантиметров не хватило Яремчуку, чтобы избежать положения вне игры.

Сразу после этого Яремчук был заменен. И в конце встречи Бенфике удалось добиться своего – команда забила дважды и победила.

Видеообзор матча Жил Висенте – Бенфика