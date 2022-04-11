Яремчук встретился с украинскими переселенцами на стадионе Бенфики: трогательное видео

В субботу, 9 апреля украинский легионер Бенфики Роман Яремчук доставил удовольствие землякам. Футболист встретился с переселенцами.

Теплая встреча с поклонниками

Многие украинцы выехали в Португалию, покинув родные дома из-за войны в Украине, которую развязала Россия. Лиссабонский клуб устроил отличную встречу для переселенцев с Романом Яремчуком на стадионе Бенфики.

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Нападающий "орлов" и сборной Украины не отказал всем фанатам в фото и автографе. Игрок с удовольствием общался с болельщиками, которые пришли на встречу с клубной атрибутикой. В конце футболист сделал совместное фото с поклонниками.

Яремчук встретился с беженцами из Украины: смотрите видео

Напомним, что Бенфика организовала сбор средств и гуманитарной помощи для украинцев. Яремчук присоединился к фонду, в котором украинские легионеры собирают деньги для ВСУ и беженцев.

Карьера Яремчука в Бенфике